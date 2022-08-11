ЗСУ ліквідували вже 43 000 російських окупантів, - Генштаб

Фото: Росія втратила у війні вже 43 000 своїх військових (Getty Images)

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 000 своїх військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.