ЗСУ ліквідували вже 43 000 російських окупантів, - Генштаб
Фото: Росія втратила у війні вже 43 000 своїх військових (Getty Images)
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 000 своїх військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1846 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 4100 (+14) од,
- артилерійських систем - 974 (+3) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 134 (+1) од,
- літаків - 232 (+0) од,
- гелікоптерів - 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилаті ракети - 185 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,
- спеціальна техніка - 90 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, що за минулу добу в Херсонській області ЗСУ знищили пункт управління окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.