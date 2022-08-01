ВСУ уже ликвидировали 41 тысячу оккупантов: названы новые потери россиян

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41 тысячи своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 1 августа ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.
Напомним, что украинские бойцы разбили эшелон с российской техникой и живой силой в Херсонской области.
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