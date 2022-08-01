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ВСУ уже ликвидировали 41 тысячу оккупантов: названы новые потери россиян

Фото: Россия уже потеряла в войне против Украины около 41 тысячи своих военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41 тысячи своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 1 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41030 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1768 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 4011 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 932 (+16) ед,
  • РСЗО - 259 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 736 (+1),
  • крылатые ракеты - 174 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10) ед,
  • специальная техника - 82 (+2).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

Напомним, что украинские бойцы разбили эшелон с российской техникой и живой силой в Херсонской области.

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