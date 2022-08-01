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ЗСУ вже ліквідували 41 тисячу окупантів: названо нові втрати росіян

Фото: Росія вже втратила у війні проти України близько 41 тисячі своїх військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 41 тисячі своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 1 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1768 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 4011 (+7) од,
  • артилерійських систем - 932 (+16) од,
  • РСЗВ - 259 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків - 223 (+0) од,
  • гелікоптерів - 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 82 (+2).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, що українські бійці розбили ешелон з російською технікою і живою силою в Херсонській області.

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