ЗСУ вже ліквідували 41 тисячу окупантів: названо нові втрати росіян

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 41 тисячі своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 1 серпня орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Нагадаємо, що українські бійці розбили ешелон з російською технікою і живою силою в Херсонській області.
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