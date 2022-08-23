ВСУ ликвидировали 150 оккупантов и систему ПВО: названы новые потери РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45550 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 военных страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 23 августа ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке.
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