ВСУ ликвидировали 10 членов высшего командования армии оккупантов. Названы имена

Украинские военные ликвидировали за время войны как минимум 10 членов высшего командования войск российских оккупантов. Обнародованы имена идентифицированных генералов, полковников и подполковников армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО ( ЦПД ).

"Приведенный нами список далеко не полон, и мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", - отмечают в Центре.

"Среди той биомассы, что немытая россия трусливо оставляет на украинских черноземах, находятся редкие экземпляры из числа высшего военного командования вс россии", - говорится в публикации.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия потеряла до 40% своих подразделений, которые были отправлены в Украину с начала войны 24 февраля.

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