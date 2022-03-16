ВСУ ликвидировали 10 членов высшего командования армии оккупантов. Названы имена

Украинские военные ликвидировали за время войны как минимум 10 членов высшего командования войск российских оккупантов. Обнародованы имена идентифицированных генералов, полковников и подполковников армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО (ЦПД).
"Среди той биомассы, что немытая россия трусливо оставляет на украинских черноземах, находятся редкие экземпляры из числа высшего военного командования вс россии", - говорится в публикации.
Украинская армия ликвидировала:
"Приведенный нами список далеко не полон, и мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", - отмечают в Центре.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия потеряла до 40% своих подразделений, которые были отправлены в Украину с начала войны 24 февраля.
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