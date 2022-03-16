ЗСУ ліквідували 10 членів вищого командування армії окупантів. Названі імена

Українські військові ліквідували за час війни щонайменше 10 членів вищого командування військ російських окупантів. Оприлюднено імена ідентифікованих генералів, полковників і підполковників армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО ( ЦПД ).

"Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть "дописувати" його з геометричною прогресією", - зазначають у центрі.

"Серед тієї біомаси, що немита росія боягузливо залишає на українських чорноземах, знаходяться рідкісні екземпляри з числа вищого військового командування зс рф", - йдеться в публікації.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія втратила до 40% своїх підрозділів, які були відправлені в Україну з початку війни 24 лютого.

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