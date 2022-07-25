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ВСУ контролируют важные для оккупантов транспортные пути в Херсонской области

Фото: ВСУ контролируют важные транспортные пути (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Херсонской области украинские военные взяли под огневой контроль несколько транспортных артерий. Таким образом ВСУ разрушили логистические намерения врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальницы объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

"Под огневой контроль нашими подразделениями взяты несколько транспортных артерий, логистические намерения врага разрушены. Сейчас мы контролируем те транспортные пути, которые для них (российских оккупантов - ред.) очень важны. В связи с этим, они не могут свободно передвигаться, маневрировать, создавать новые ударные группы", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, это также деморализует внутреннее состояние личного состава врага.

Напомним, Вооруженные силы Украины остановили контрнаступление оккупантов в Херсонской области. Впоследствии наши защитники авиационными ударами уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии.

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