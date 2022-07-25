ВСУ контролируют важные для оккупантов транспортные пути в Херсонской области

"Под огневой контроль нашими подразделениями взяты несколько транспортных артерий, логистические намерения врага разрушены. Сейчас мы контролируем те транспортные пути, которые для них (российских оккупантов - ред.) очень важны. В связи с этим, они не могут свободно передвигаться, маневрировать, создавать новые ударные группы", - отметила пресс-секретарь.



По ее словам, это также деморализует внутреннее состояние личного состава врага.