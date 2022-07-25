RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ контролюють важливі для окупантів транспортні шляхи у Херсонській області

Фото: ЗСУ контролюють важливі транспортні шляхи (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Херсонській області українські військові взяли під вогневий контроль декілька транспортних артерій. Таким чином ЗСУ зруйнували логістичні наміри ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальниці об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

"Під вогневий контроль нашими підрозділами взято декілька транспортних артерій, логістичні наміри ворога зруйновано. Наразі ми контролюємо ті транспортні шляхи, які для них (російських окупантів - ред.) дуже важливі. У звязку з цим, вони не можуть вільно пересуватися, маневрувати, створювати нові ударні угруповування", - зазначила речниця.

За її словами, це також деморалізує внутрішній стан особового складу ворога.

Нагадаємо, Збройні сили України зупинили контрнаступ окупантів у Херсонській області. Згодом наші захисники авіаційними ударами знищили командно-спостережний пункт Росгвардії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонВійна Росії проти України