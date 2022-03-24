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ВСУ к командирам подбитых в Бердянске кораблей: "затопите свои корабли сами"

Командиры подбитых кораблей в Бердянске предали Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В порту Бердянска Вооруженные Силы Украины повредили два российских корабля. Отмечается, что командиры этих кораблей - предатели Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование морской пехоты.

В частности, командир ВДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС. Сообщается, что в 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Также его товарищ капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск", на момент измены был старшим помощником командира БДК "Константин Ольшанский".

Кроме того, на "Саратове" возник пожар, сдетонировал БК, а на "Новочеркасске" 3 погибших и 3 раненых.

"Вот, что бывает когда берешь на службу предателей. Они слабые, в 2014 году не устояли и взяли 30 сребреников, и сегодня благодаря их "профессионализма" у рашистів еще два БДК потеряли боеспособность. Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть немного отбелить свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам за даже награду какую - нибудь дадим", - говорится в сообщении.

Командиры подбитых кораблей в Бердянске предали Украину (facebook.com/kmp.vmsu.ua)

Ранее мы сообщали, что в Бердянске в порту уничтожен российский большой десантный корабль.

Также мы писали, что в Бердянск прибыл российский десантный корабль.

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Бердянск