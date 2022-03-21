В Бердянск прибыл российский десантный корабль

В порт Бердянска прибыл большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота. Доставил якобы технику для оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Interfax .

Издание отмечает, что к войне против Украины привлечены десять больших десантных кораблей.

Корабль доставил технику, в том числе и бронетранспортеры, которые сразу выдвигаются к месту дислокации российских оккупантов.

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