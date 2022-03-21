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В Бердянск прибыл российский десантный корабль

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Понедельник 21 марта 2022 13:56
В Бердянск прибыл российский десантный корабль Фото: в Бердянск прибыл российский десантный корабль (google)
Автор: Сергей Пышкин

В порт Бердянска прибыл большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота. Доставил якобы технику для оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Interfax.

Корабль доставил технику, в том числе и бронетранспортеры, которые сразу выдвигаются к месту дислокации российских оккупантов.

Издание отмечает, что к войне против Украины привлечены десять больших десантных кораблей.

Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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