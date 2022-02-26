ВСУ в Киеве отбили вражескую атаку на воинскую часть

"Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено", - рассказали военные.

Ранее в сети появилось видео взрывов и звуков стрельбы недалеко от подземки и на проспекте, снятое, в том числе, и жителями столицы из окна.

Видео: взрывы и стрельба в Киеве ночью 26 февраля

В пресс-службе КГГА также предупредили, что на улицах столицы в настоящее время проходят активные боевые действия, поэтому призвали сохранять спокойствие и быть максимально осторожными, оставаться в укрытиях и не выходить на балконы, а при звуке сирен следует немедленно отправляться в укрытия или бомбоубежища.