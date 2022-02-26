ВСУ в Киеве отбили вражескую атаку на воинскую часть

В Киеве военные ВСУ отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Сухопутных войск ВС Украины.
"Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено", - рассказали военные.
Ранее в сети появилось видео взрывов и звуков стрельбы недалеко от подземки и на проспекте, снятое, в том числе, и жителями столицы из окна.
Видео: взрывы и стрельба в Киеве ночью 26 февраля
В пресс-службе КГГА также предупредили, что на улицах столицы в настоящее время проходят активные боевые действия, поэтому призвали сохранять спокойствие и быть максимально осторожными, оставаться в укрытиях и не выходить на балконы, а при звуке сирен следует немедленно отправляться в укрытия или бомбоубежища.
Напомним, что этой ночью в Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине произошли взрывы, и российские оккупанты осуществили атаку на станцию, но встретили отпор бойцов ВСУ.