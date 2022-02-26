ЗСУ в Києві відбили ворожу атаку на військову частину

У Києві військові ЗСУ відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану недалеко від станції метро "Берестейська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Сухопутних Військ ЗС України.
"Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито", - розповіли військові.
Раніше в мережі з'явилося відео вибухів і звуків стрілянини недалеко від підземки та на проспекті, зняте, в тому числі й жителями столиці з вікна.
Відео: вибухи і стрілянина в Києві вночі 26 лютого
У прес-службі КМДА також попередили, що на вулицях столиці в цей час проходять активні бойові дії, тому закликали зберігати спокій і бути максимально обережними, залишатися в укриттях і не виходити на балкони, а при звуці сирен слід негайно відправлятися в укриття або бомбосховища.
Нагадаємо, що цієї ночі в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталися вибухи, і російські окупанти здійснили атаку на станцію, але зустріли відсіч бійців ЗСУ.