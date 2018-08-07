В ВСУ изменят советское воинское приветствие на "Слава Украине!"

Законопроект об изменении воинского приветствия должен быть проголосован уже осенью

Президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену военного приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровья!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

По его словам, законопроект может быть принят уже этой осенью, после возвращения депутатов Верховной рады с каникул. Новое приветствие может касаться не только ВСУ.

"Министр (Степан Полторак, - ред.) озвучил, что есть задача, поставленная Президентом по разработке изменений в Уставы Вооруженных Сил Украины. Это касается не только военных приветствий... Как отметил министр, уже после возвращения депутатов с летних каникул будем надеяться, что законопроект будет проголосован", - сказал Чернобай.

Также он добавил, что сегодня на репетиции парада ко Дню независимости Украины военными уже использовалось приветствие "Слава Украине! Героям слава!".

"Министр сказал, что уже на параде мы услышим это приветствие", - отметил Чернобай.

Напомним, в Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова 3 августа 2018 года состоялось первое совместное тренировки силовиков военного парада до 27-летия Дня Независимости.

Как сообщил министр обороны Степан Полторак, в этом году в параде ко Дню независимости в Киеве примут участие 4,5 тыс. военных. Также будет представлено 250 единиц военной техники.

Добавим, что 5 апреля 2018 года Верховная рада Украины поддержала внесенный президентом законопрект о переименовании Высокомобильных десантных войск Украины в Десантно-штурмовые.