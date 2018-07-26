ВСУ испытали новые боеприпасы и оружие украинского производства

В СНБО заявили, что все испытания прошли успешно

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины (ВСУ) прошли комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

По его словам, состоялась важная фаза испытаний наиболее дефицитных 152-мм снарядов, а также 60-мм мин для новых украинских минометов.

Он также сообщил, что на полигоне состоялись испытания двух модификаций 60-мм и двух модификаций 82-мм минометов, а также "проверка безопасности характеристик во время ведения огня из 120-мм минометов".

Турчинов также подчеркнул, что все испытания прошли успешно.

Фото: новые испытания боеприпасов и оружия украинского производства

"Украинское оружие и боеприпасы показали соответствие заданным характеристикам и в ближайшее время будут взяты на вооружение ВСУ, что значительно усилит огневую способность нашей армии", - добавил Турчинов.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время реактивные пехотные огнеметы РПО-16 будут поставлены украинской армии.

Также ранее в "Укроборонпроме" сообщали об удачных приемо-сдаточных испытаниях реактивного пехотного огнемета РПВ-16.

Сообщалось, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобаричною смесью.