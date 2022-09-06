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ВСУ используют на фронте систему "Буревій": как она работает и чем лучше советских "Ураганов"

Фото: украинская РСЗО "Буревій (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска активно используют на фронте новейшую реактивную систему залпового огня "Буревій", которая фактически полностью заменила советские "Ураганы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций.

Украинские военные рассказали о преимуществах отечественной системы над советской.

Так, по словам бойцов, установка оснащается чешскими шасси Tatra с бронированной кабиной. Таким образом, бойцы во время выполнения боевых задач находятся в большей безопасности, нежели экипаж советских "Ураганов".

Установка имеет специальные "лапы", которые опускаются в грунт. Эта функция влияет на увеличение точности стрельбы и стабильности машины.

"Ракетная часть новая, отечественная, вместе с системой наведения. К ней добавлена современная цифровая система управления огнем, позволяющая получать координаты целей. Последнее имеет огромное значение, так как позволяет в разы снизить время от момента выхода на позицию до начала огня, фактически - до нескольких минут", - отметили в ВСУ.

Ранее в Вооруженных силах Украины показали работу ракетной батареи "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.

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