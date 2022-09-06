ЗСУ використовують на фронті систему "Буревій": як вона працює і чим краще радянських "Ураганів"

Українські війська активно використовують на фронті новітню реактивну систему залпового вогню "Буревій", яка фактично повністю замінила радянські "Урагани".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій.
Українські військові розповіли про переваги вітчизняної системи над радянською.
Так, за словами бійців, установка оснащується чеськими шасі Tatra з броньованою кабіною. Таким чином, бійці під час виконання бойових завдань знаходяться в більшій безпеці, ніж екіпаж радянських "Ураганів".
Установка має спеціальні "лапи", які опускаються в грунт. Ця функція впливає на збільшення точності стрільби і стабільності машини.
"Ракетна частина нова, вітчизняна, разом з системою наведення. До неї додана сучасна цифрова система управління вогнем, що дозволяє отримувати координати цілей. Останнє має величезне значення, оскільки дозволяє в рази знизити час від моменту виходу на позицію до початку вогню, фактично - до декількох хвилин", - зазначили в ЗСУ.
Раньше у Збройних силах України показали роботу ракетної батареї "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.
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