ВСУ в Харьковской области уничтожили беспилотник оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook .

"8 июля, около 10 часов в Харьковской области, одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вражеский БпЛА вероятно типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля примерно в 17:30 жители Харькова услышали звуки взрывов. Позже сообщили о "прилетах". В результате пять пострадавших и трое погибших.

Ранее бойцы ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов.

Добавим, по данным Генштаба на Харьковском направлении украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.