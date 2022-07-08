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ВСУ в Харьковской области уничтожили беспилотник оккупантов

Фото: ВСУ в Харьковской области уничтожили беспилотник оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Над Харьковской областью Вооруженные силы Украины сбили беспилотник российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"8 июля, около 10 часов в Харьковской области, одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вражеский БпЛА вероятно типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля примерно в 17:30 жители Харькова услышали звуки взрывов. Позже сообщили о "прилетах". В результате пять пострадавших и трое погибших.

Ранее бойцы ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов.

Добавим, по данным Генштаба на Харьковском направлении украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

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