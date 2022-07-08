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В ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов (видео)

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Харьковская область, Пятница 08 июля 2022 09:39
В ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов (видео) Фото: в ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы продолжают вытеснять российских военных с территорий Харьковской области. Оккупантов ликвидируют, а также берут в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Украинские военные оттесняют подразделения армии РФ дальше от Харькова. Часть оккупантов ликвидировали, часть - взяли в плен", - говорится в сообщении.

"Подробнее о "зачистке" территории, пленных и реакцию местных жителей на освобождение из-под оккупации от непосредственных участников операции, бойцов сводного пограничного отряда, в материале", - говорится в описании под видео.

Напомним, по данным Генштаба на Харьковском направлении, украинские венные решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементиевки.

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