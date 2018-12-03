ВСУ в Харьковской области получили команду первой очереди резерва

Фото: команда первой очереди резерва (mil.gov.ua)

Около 150 человек были вызваны в райвоенкоматы

В связи с военным положением в Харьковском областном военном комиссариате сформирована первая команда защитников Украины, которые входят в оперативный резерв первой очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам военного комиссара областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, накануне были вызваны в райвоенкоматы около 150 человек, которые имеют боевой опыт. По его словам, "большинство из них сами звонили, чтобы узнать, когда им нужно прибыть".

"В течение следующих 15 суток в одном из военных соединений Сухопутных войск ВС Украины резервисты пройдут сборы, в ходе которых будут совершенствовать свои профессиональные знания и навыки", - пояснил Калгушкин.

По словам Калгушкина, в течение текущей неделе вызовут других резервистов и военнообязанных, которых направят в различные боевые коллективы Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Харьковской области из-за военного положения увеличили число полицейских постов.