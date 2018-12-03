ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ВСУ в Харьковской области получили команду первой очереди резерва

Новости » Общество    03.12.2018 - 18:55
ВСУ в Харьковской области получили команду первой очереди резерва
Фото: команда первой очереди резерва (mil.gov.ua)

Около 150 человек были вызваны в райвоенкоматы

В связи с военным положением в Харьковском областном военном комиссариате сформирована первая команда защитников Украины, которые входят в оперативный резерв первой очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам военного комиссара областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, накануне были вызваны в райвоенкоматы около 150 человек, которые имеют боевой опыт. По его словам, "большинство из них сами звонили, чтобы узнать, когда им нужно прибыть".

"В течение следующих 15 суток в одном из военных соединений Сухопутных войск ВС Украины резервисты пройдут сборы, в ходе которых будут совершенствовать свои профессиональные знания и навыки", - пояснил Калгушкин.

По словам Калгушкина, в течение текущей неделе вызовут  других резервистов и военнообязанных, которых направят в различные боевые коллективы Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Харьковской области из-за военного положения увеличили число полицейских постов.

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" будет перенесен из Харькова В Харьковской области из-за военного положения увеличили число полицейских постов
Новости Украины Харьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь