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ЗСУ у Харківській області отримали команду першої черги резерву

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 18:55
ЗСУ у Харківській області отримали команду першої черги резерву
Фото: команда першої черги резерву (mil.gov.ua)

Близько 150 осіб були викликані у райвійськкомати

У зв'язку з військовим станом в Харківському обласному військовому комісаріаті сформована перша команда захисників України, які входять в оперативний резерв першої черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За словами військового комісара обласного військового комісаріату полковника Юрія Калгушкіна, напередодні були викликані у райвійськкомати близько 150 осіб, які мають бойовий досвід. За його словами, "більшість з них самі дзвонили, щоб дізнатися, коли їм потрібно прибути".

"Протягом наступних 15 діб в одному з військових з'єднань Сухопутних військ ЗС України резервісти пройдуть збори, в ході яких будуть удосконалювати свої професійні знання і навички", - пояснив Калгушкін.

За словами Калгушкіна, протягом поточного тижня викличуть інших резервістів і військовозобов'язаних, яких направлять в різні бойові колективи Збройних сил України.

Нагадаємо, в Харківській області через військовий стан збільшили кількість поліцейських постів.

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