В ВСУ готовят водолазов к разминированию Азовского моря

В Вооруженных Силах Украины начали подготовку водолазов к разминированию на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается, водолазы приступят к разминированию после окончания боевых действий на Донбассе.

"Водолазы готовятся к разминированию наиболее загрязненных вражескими боеприпасами участков акватории Азовского моря и прифронтовых водоемов. Речь идет о речных минах, якорных минах, сплавных речных минах", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в Петровском завершилось разминирование территорий, и начался демонтаж фортификаций. Процесс разведения сил и средств в районе Петровского начался 9 ноября. Спустя три дня после разведения, 13 ноября, началось разминирование территорий.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 ноября в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что уже обследовано более 12,17 гектара территории, из которых были изъяты и обезврежены 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра. Всего обнаружено и обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов.

Также сообщалось, что вопрос дальнейшего разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе будет обсуждаться на встрече "нормандской четверки".