ВСУ готовят деблокаду Мариуполя, - экс-командир "Азова"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью экс-командира полка Азов Максима Жорина.

"Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", - объяснил Жорин.

Правда, он выразил неуверенность в том, что "время есть у тех, кто сейчас находится на территории "Азовстали".

"Поэтому мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям: и дипломатическому - для того, чтобы их спасти и вывезти оттуда, и в военному, - который в любом случае будем реализовывать", - объяснил военнослужащий.