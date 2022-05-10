ЗСУ готують деблокаду Маріуполя, - екс-командир "Азова"

Українські військові займаються розробкою воєнного шляху звільнення Маріуполя. Робота проходить з вищим керівництвом ЗСУ та паралельно з роботою дипломатичних структур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю екс-командира полку Азов Максима Жоріна.
"Втім, крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції з деблокади міста. Вона може бути на сьогоднішній день кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", - пояснив Жорін.
Щоправда, він висловив невпевненість у тому, що "час є у тих, хто зараз перебуває на території "Азовсталі".
"Тому ми готуємося і працюємо паралельно за двома напрямками: і дипломатичним - для того, щоб їх врятувати і вивезти звідти, і у військовому, - який у будь-якому разі реалізовуватимемо", - пояснив військовослужбовець.
Як повідомлялось, на "Азовсталі" ще лишаються цивільні громадяни, їх там більше сотні. А в Маріуполі наразі проживає близько 100 тис. містян.
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