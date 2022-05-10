RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ готують деблокаду Маріуполя, - екс-командир "Азова"

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові займаються розробкою воєнного шляху звільнення Маріуполя. Робота проходить з вищим керівництвом ЗСУ та паралельно з роботою дипломатичних структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю екс-командира полку Азов Максима Жоріна.

"Втім, крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції з деблокади міста. Вона може бути на сьогоднішній день кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", - пояснив Жорін.

Щоправда, він висловив невпевненість у тому, що "час є у тих, хто зараз перебуває на території "Азовсталі".

"Тому ми готуємося і працюємо паралельно за двома напрямками: і дипломатичним - для того, щоб їх врятувати і вивезти звідти, і у військовому, - який у будь-якому разі реалізовуватимемо", - пояснив військовослужбовець.

Як повідомлялось, на "Азовсталі" ще лишаються цивільні громадяни, їх там більше сотні. А в Маріуполі наразі проживає близько 100 тис. містян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна в Україні