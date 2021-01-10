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ВСУ готовили секретную операцию по возвращению Крыма, - Кривонос

Крым, Воскресенье 10 января 2021 04:36
ВСУ готовили секретную операцию по возвращению Крыма, - Кривонос
Фото: Сергей Кривонос (president.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

В Генштабе ВСУ готовили операцию по возвращению оккупированного Крыма. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения Десантно-штурмовых войск.

Об этом рассказал бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в фильме журналистов Крым.Реалии.

В генштабе был разработан трехэтапный план. В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ.

"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать в соответствии с этим планом, чтобы отбить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада", - рассказал Кривонос.

По его словам, они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить группировку в Крыму, которые были в то время у Вооруженных сил Украины.

Операции помешало то, что 36 бригада в Перевальном была сдана россиянам ее командиром Сергеем Стороженко.

Сергей Кривонос заявлял, что Украина не потянет вести войну на два фронта - на Донбассе и в Крыму. Поэтому в отношении Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций.

РБК-Украина, что Украина планирует создать Крымскую платформу, которая будет структурировать усилия по деоккупации полуострова. Крымская платформа предусматривает проведение ежегодных международных саммитов.

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Новости Украины Общество КрымСергей Кривонос

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