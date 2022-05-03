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ВСУ за двое суток уничтожили около 20 российских беспилотников на 2 млн долларов

Фото: ВСУ за двое суток уничтожили около 20 российских беспилотников на 2 млн долларов (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные за последние двое суток ликвидировали почти два десятка российских БПЛА. Их общая стоимость оценивается в почти 2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"Слаженная работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. На фото - пораженные российские БПЛА Орлан и Тахион на Восточном направлении и ZALA на Северном. За последние 2 суток ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов", - написал Залужный.

Фото: ВСУ за двое суток уничтожили около 20 российских беспилотников на 2 млн долларов (facebook.com/CinCAFU)

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ за сутки поразили 8 российских беспилотников, которые осуществляли разведку, а также корректировали вражеский огонь.

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