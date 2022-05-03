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ЗСУ за дві доби знищили близько 20 російських безпілотників на 2 млн доларів

Фото: ЗСУ за дві доби знищили близько 20 російських безпілотників на 2 млн доларів (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові за останні дві доби ліквідували майже два десятки російських БПЛА. Їх загальна вартість оцінюється в майже 2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Facebook.

"Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото - вражені російські БПЛА Орлан та Тахіон на Східному напрямку і ZALA на Північному. За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів", - написав Залужний.

Фото: ЗСУ за дві доби знищили близько 20 російських безпілотників на 2 млн доларів (facebook.com/CinCAFU)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ за добу уразили 8 російських безпілотників, які здійснювали розвідку, а також коригували ворожий вогонь.

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