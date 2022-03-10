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ВСУ сбили еще четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета

Автор: Константин Широкун

Украинские военные за два дня уничтожили шесть единиц вражеской авиации. Среди них - четыре штурмовика Су-25 и два вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, группировка Воздушных сил ВСУ последние дни успешно отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Также украинские истребители и штурмовики осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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