ЗСУ збили ще чотири російські штурмовики Су-25 і два вертольоти

Українські військові за два дні знищили шість одиниць ворожої авіації. Серед них - чотири штурмовики Су-25 і два вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, угруповання Повітряних сил ЗСУ останні дні успішно відбиває ракетно-бомбові удари та знищує засоби повітряного нападу противника. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація і підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири російські штурмовики Су-25 і два вертольоти противника.

Також українські винищувачі та штурмовики здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ.