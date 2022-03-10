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ЗСУ збили ще чотири російські штурмовики Су-25 і два вертольоти

Автор: Константин Широкун

Українські військові за два дні знищили шість одиниць ворожої авіації. Серед них - чотири штурмовики Су-25 і два вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, угруповання Повітряних сил ЗСУ останні дні успішно відбиває ракетно-бомбові удари та знищує засоби повітряного нападу противника. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація і підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири російські штурмовики Су-25 і два вертольоти противника.

Також українські винищувачі та штурмовики здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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