ЗСУ досягають значних успіхів у Херсонській області та підривають бойові можливості окупантів, - ISW
Успішний контрнаступ ЗСУ продовжує справляти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Супутникові знімки позицій РФ у Киселівці (за 15 км на північний захід від Херсона) показують, що всі російські машини, окрім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій", - зазначають аналітики.
В ISW пояснили, що Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсона.
"Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може порушити здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - вказали в Інституті вивчення війни.
Окупанти намагаються капітулювати
Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 12 вересня заявила, що російські війська, розташовані на правому березі Дніпра в Херсонській області, намагаються домовитися про капітуляцію під егідою міжнародного права.
"Повідомлення про переговори та про капітуляцію є індикаторами того, що українські контрнаступи на півдні відбуваються у швидкому темпі", - додали в ISW.
Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр вказала, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.
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