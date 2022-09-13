ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ досягають значних успіхів у Херсонській області та підривають бойові можливості окупантів, - ISW

Новость на русском →
Вівторок 13 вересня 2022 06:45
ЗСУ досягають значних успіхів у Херсонській області та підривають бойові можливості окупантів, - ISW Фото: ЗСУ досягають значних успіхів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Успішний контрнаступ ЗСУ продовжує справляти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Супутникові знімки позицій РФ у Киселівці (за 15 км на північний захід від Херсона) показують, що всі російські машини, окрім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій", - зазначають аналітики.

В ISW пояснили, що Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсона.

"Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може порушити здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - вказали в Інституті вивчення війни.

Окупанти намагаються капітулювати

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 12 вересня заявила, що російські війська, розташовані на правому березі Дніпра в Херсонській області, намагаються домовитися про капітуляцію під егідою міжнародного права.

"Повідомлення про переговори та про капітуляцію є індикаторами того, що українські контрнаступи на півдні відбуваються у швидкому темпі", - додали в ISW.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр вказала, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Міноборони прибідняється. Розмір звільненої території може бути більшим, - Арестович
Міноборони прибідняється. Розмір звільненої території може бути більшим, - Арестович
DAILY
Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян