UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на Донбассе уничтожили восемь танков и семь беспилотников, бои не прекращаются

Разбитая техника РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Подразделения Вооруженных сил Украины из состава группировки Объединенных сил за день отразили 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом. Украинским военным также удалось уничтожить один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook группировки Объединенных сил.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

За день оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, среди них жилые дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптека и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибли семь гражданских лиц, еще шесть получили ранения и травмы разной степени тяжести.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники, а также один автомобиль.

Напомним, российские войска усилили обстрелы Донбасса. Ежедневно под вражеский огонь попадают десятки городов, поселков и сел. Так, 22 мая оккупанты обстреляли более 45 населенных пунктов. Среди мирного населения есть жертвы и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВооруженные силы УкраиныВойска РФ