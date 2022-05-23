ВСУ на Донбассе уничтожили восемь танков и семь беспилотников, бои не прекращаются

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

За день оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, среди них жилые дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптека и админздание национальной полиции. В результате этих обстрелов погибли семь гражданских лиц, еще шесть получили ранения и травмы разной степени тяжести.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники, а также один автомобиль.