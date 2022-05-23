ЗСУ на Донбасі знищили вісім танків і сім безпілотників, бої не припиняються

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбові удари по цивільних об'єктах інфраструктури, мирним житловим кварталам.

За день окупанти обстріляли 38 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 62 цивільних об'єкти, серед них житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптека та адмінбудівлю Національної поліції. В результаті цих обстрілів загинули сім цивільних осіб, ще шість отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

За минулу добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили вісім танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки, а також один автомобіль.