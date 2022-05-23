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ЗСУ на Донбасі знищили вісім танків і сім безпілотників, бої не припиняються

Розбита техніка РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи Збройних сил України зі складу угруповання Об'єднаних сил за день відбили 16 атак ворога. Ще на одній локації тривають бої з окупантом. Українським військовим також вдалося знищити один безпілотний літальний апарат типу "Гранат" і шість БПЛА типу "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угруповання Об'єднаних сил.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбові удари по цивільних об'єктах інфраструктури, мирним житловим кварталам.

За день окупанти обстріляли 38 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 62 цивільних об'єкти, серед них житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптека та адмінбудівлю Національної поліції. В результаті цих обстрілів загинули сім цивільних осіб, ще шість отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

За минулу добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили вісім танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки, а також один автомобіль.

Нагадавши, російські війська посилили обстріли Донбасу. Щодня під ворожий вогонь потрапляють десятки міст, селищ і сіл. Так, 22 травня окупанти обстріляли понад 45 населених пунктів. Серед мирного населення є жертви і поранені.

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