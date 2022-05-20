ВСУ на Донбассе отразили 11 атак и уничтожили около 80 оккупантов
На Донецком и Луганском направлениях 20 мая украинские военные отбили11 вражеских атак. Противник понес потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.
Российские военные продолжают применять против мирных городов и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и минометы. Противник 11 раз безуспешно пытался атаковать украинских защитников.
За сутки ВСУ на этом направлении уничтожили:
- 8 танков;
- 3 артиллерийские системы;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 9 автомобилей.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический БПЛА ZALA.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 1 атаку.
Украинские защитники в этом районе уничтожили:
- личного состава - до 80;
- танков - 1;
- БМП - 2;
- МТЛБ - 1;
- артиллерийскую систему - 1;
- миномет - 1;
- АТТ - 4.
Напомним, в результате непрекращающихся боев на Донбассе российские войска несут большие потери. Для пополнения личного состава оккупанты начали массово вывозить мужчин из Мариуполя. Их готовят к мобилизации в ряды так называемой "армии ДНР".
Отметим, российская армия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп и вынуждена отправлять на войну в Украину неопытных военных.
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