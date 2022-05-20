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ВСУ на Донбассе отразили 11 атак и уничтожили около 80 оккупантов

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Донбасс, Пятница 20 мая 2022 22:10
ВСУ на Донбассе отразили 11 атак и уничтожили около 80 оккупантов Фото: за сутки украинские военные уничтожили на Донбассе около 80 оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донецком и Луганском направлениях 20 мая украинские военные отбили11 вражеских атак. Противник понес потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.

Российские военные продолжают применять против мирных городов и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и минометы. Противник 11 раз безуспешно пытался атаковать украинских защитников.

За сутки ВСУ на этом направлении уничтожили:

  • 8 танков;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • 9 автомобилей.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический БПЛА ZALA.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 1 атаку.

Украинские защитники в этом районе уничтожили:

  • личного состава - до 80;
  • танков - 1;
  • БМП - 2;
  • МТЛБ - 1;
  • артиллерийскую систему - 1;
  • миномет - 1;
  • АТТ - 4.

Напомним, в результате непрекращающихся боев на Донбассе российские войска несут большие потери. Для пополнения личного состава оккупанты начали массово вывозить мужчин из Мариуполя. Их готовят к мобилизации в ряды так называемой "армии ДНР".

Отметим, российская армия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп и вынуждена отправлять на войну в Украину неопытных военных.

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