ВСУ на Донбассе отбили 9 вражеских атак и сбили 2 самолета и 4 беспилотника

Украинские военные на Донбассе в течение суток отбили 9 атак войск РФ и нанесли противнику очередные потери. В частности, были уничтожены несколько танков, самолетов, беспилотников, и десятки единиц боевой бронированной техники.
Об этом 30 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.
Так, на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 9 атак противника, уничтожив при этом:
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили:
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ за последние сутки на Донбассе ликвидировали более 80 российских оккупантов.
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