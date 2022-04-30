UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на Донбассе отбили 9 вражеских атак и сбили 2 самолета и 4 беспилотника

Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные на Донбассе в течение суток отбили 9 атак войск РФ и нанесли противнику очередные потери. В частности, были уничтожены несколько танков, самолетов, беспилотников, и десятки единиц боевой бронированной техники.

Об этом 30 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

Так, на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 9 атак противника, уничтожив при этом:

  • 8 танков,
  • 1 артиллерийскую систему,
  • 24 единицы боевой бронированной техники,
  • 1 боевую специальную машину,
  • 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили:

  • 2 самолета Су-25,
  • 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ за последние сутки на Донбассе ликвидировали более 80 российских оккупантов.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныООСВойна России против Украины