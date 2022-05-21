ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага и уничтожили 22 единицы техники

21 мая, в субботу, украинские военные отразили 9 вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях. При этом были уничтожены 22 единицы военной техники РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.
Отмечается, что враг продолжает применять боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Военные РФ пытались 9 раз атаковать украинских бойцов.
За эти сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".
Напомним, ранее оккупанты нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное Донецкой области. В подвалах здания скрывалось около 100 служителей церкви, которых впоследствии эвакуировали украинские правоохранители.
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