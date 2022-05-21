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ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага и уничтожили 22 единицы техники

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

21 мая, в субботу, украинские военные отразили 9 вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях. При этом были уничтожены 22 единицы военной техники РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

Отмечается, что враг продолжает применять боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Военные РФ пытались 9 раз атаковать украинских бойцов.

За эти сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 5 танков;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • 2 вражеских автомобиля.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Напомним, ранее оккупанты нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное Донецкой области. В подвалах здания скрывалось около 100 служителей церкви, которых впоследствии эвакуировали украинские правоохранители.

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