В Донецкой области войска РФ нанесли авиаудар по храму: монахов удалось эвакуировать
Оккупанты нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное Донецкой области. В подвалах здания прятались около 100 служителей церкви, которых позже эвакуировали украинские правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"Оккупанты нанесли авиаудар по храму в с.Богородичное, в подвале которого жили и укрывались около 100 служителей церкви - монахини, монахи и дети. Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен. Люди, к счастью, не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.
После этого правоохранителям, военным и местной теробороне удалось уговорить богослужителей выехать в более безопасное место. Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин.
Также были эвакуированы пять человек с инвалидностью - жителей села, которые не смогли выбраться самостоятельно.
Напомним, 20 мая войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. В результате нанесенных ударов среди мирного населения есть жертвы и раненые, спасатели продолжают разбирать завалы.
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