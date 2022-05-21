ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога та знищили 22 одиниці техніки

21 травня, в суботу, українські військові відбили 9 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. При цьому було знищено 22 одиниці військової техніки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Угруповання Об’єднаних сил.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

За цю добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

Нагадаємо, раніше окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.

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