ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога та знищили 22 одиниці техніки

21 травня, в суботу, українські військові відбили 9 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. При цьому було знищено 22 одиниці військової техніки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Угруповання Об’єднаних сил.
Повідомляється, що ворог продовжує застосовувати бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Військові РФ намагалися 9 разів атакувати українських бійців.
За цю добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат "Орлан-10".
Нагадаємо, раніше окупанти завдали авіаудару по храму в селі Богородичне Донецької області. У підвалах будівлі ховалися близько 100 служителів церкви, яких згодом евакуювали українські правоохоронці.
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