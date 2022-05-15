UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на Донбассе отбили 17 атак и уничтожили более 80 оккупантов

Фото: за сутки украинские военные уничтожили на Донбассе более 80 оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили сегодня 17 вражеских атак. Бои продолжаются еще на двух локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Вдоль всей линии фронта российские военные применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и минометы. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.

В течение сегодняшнего дня в Донецкой и Луганской областях оккупанты обстреляли 23 населенных пункта. Разрушены и повреждены 32 жилых дома.

За сутки Вооруженные силы Украины на этом направлении уничтожили:

  • 3 танка;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 автомобиль.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 5 атак.

Украинские защитники в этом районе уничтожили:

  • личного состава - 84;
  • танков - 1;
  • БМП - 4;
  • вертолет - 1;
  • автотранспортной техники - 1;
  • УВА - 1.

Напомним, в результате непрекращающихся боев на Донбассе российские оккупанты несут большие потери. В результате Россия вынуждена проводить скрытую мобилизацию. В армию планируют призывать даже женщин.

Отметим, Россия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп и вынуждена отправлять на войну в Украину военных без опыта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныООСВойна в Украине