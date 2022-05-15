ВСУ на Донбассе отбили 17 атак и уничтожили более 80 оккупантов

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили сегодня 17 вражеских атак. Бои продолжаются еще на двух локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Вдоль всей линии фронта российские военные применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и минометы. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.
В течение сегодняшнего дня в Донецкой и Луганской областях оккупанты обстреляли 23 населенных пункта. Разрушены и повреждены 32 жилых дома.
За сутки Вооруженные силы Украины на этом направлении уничтожили:
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 5 атак.
Украинские защитники в этом районе уничтожили:
Напомним, в результате непрекращающихся боев на Донбассе российские оккупанты несут большие потери. В результате Россия вынуждена проводить скрытую мобилизацию. В армию планируют призывать даже женщин.
Отметим, Россия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп и вынуждена отправлять на войну в Украину военных без опыта.
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