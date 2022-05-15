ЗСУ на Донбасі відбили 17 атак і знищили понад 80 окупантів

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили сьогодні 17 ворожих атак. Бої тривають ще на двох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Уздовж всієї лінії фронту російські військові застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію, танки і міномети. Удари наносяться по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах.
Протягом сьогоднішнього дня в Донецькій і Луганській областях окупанти обстріляли 23 населених пункти. Зруйновано та пошкоджено 32 житлових будинки.
За добу Збройні Сили України на цьому напрямку знищили:
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 2 вертольоти (Ка-52 і Мі-28) і 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 атак.
Українські захисники в цьому районі знищили:
Нагадаємо, в результаті безперервних боїв на Донбасі російські окупанти зазнають великі втрати. В результаті Росія змушена проводити приховану мобілізацію. В армію планують закликати навіть жінок.
Відзначити, Росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп і змушена відправляти на війну в Україну військових без досвіду.
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