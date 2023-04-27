ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ВСУ за добу знищили шість безпілотників росіян, - Генштаб

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 квітня 2023 07:25
ВСУ за добу знищили шість безпілотників росіян, - Генштаб Фото: ЗСУ за добу знищили шістьох російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові минулої доби знищили шість російських безпілотників різних моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено шість ворожих безпілотних літальних апаратів", - йдеться у зведенні Генштабу.

Також повідомляється, що підрозділам ракетних військ та артилерії вдалося вразити два засоби протиповітряної оборони та ще два важливі військові об'єкти противника.

Раніше стало відомо, що вчора, 26 квітня, Збройні сили України в Херсонській області збили п'ять ударних дронів "Ланцет".

Нагадаємо, що українські військові збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області у неділю, 23 квітня.

У суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ вдарили по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерхівку
Війська РФ вдарили по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерхівку
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна