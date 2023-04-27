ВСУ за сутки уничтожили шесть беспилотников россиян, - Генштаб

Фото: ВСУ за сутки уничтожили шесть российских беспилотников (Getty Images)

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили шесть российских беспилотников различных моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.