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ВСУ за сутки уничтожили шесть беспилотников россиян, - Генштаб

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Киев, Четверг 27 апреля 2023 07:25
ВСУ за сутки уничтожили шесть беспилотников россиян, - Генштаб Фото: ВСУ за сутки уничтожили шесть российских беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили шесть российских беспилотников различных моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке Генштаба.

Также сообщается, что подразделениям ракетных войск и артиллерии удалось поразить два средства противовоздушной обороны и еще два важных военных объекта противника.

Ранее стало известно, что вчера, 26 апреля, Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

Напомним, что украинские военные сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин" в Николаевской области в воскресенье, 23 апреля.

В субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

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