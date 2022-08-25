ВСУ держат под огневым контролем попытки россиян "заменить" мосты в Херсонской области

По ее словам, российские оккупанты в Херсонской области пытаются настроить новые транспортные артерии. Они подтягивают баржи, понтоны, пытаются установить там паромные переправы.

"Но огневой контроль, под которым мы держим эту местность, распространяется и на эти объекты. Поэтому после того, как они будут настроены, они обязательно будут повреждены, это однозначно", - заявила Гуменюк.

При этом на вопрос о том, есть ли примеры уничтожения понтонных переправ украинскими военными, она ответила, что "пока это сюрприз".