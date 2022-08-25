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ВСУ держат под огневым контролем попытки россиян "заменить" мосты в Херсонской области

Иллюстративное фото: ВСУ держат под огневым контролем попытки россиян "заменить" мосты в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные готовы к тому, что россияне попытаются "заменить" разрушенные мосты в Херсонской области и держат ситуацию под огневым контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, российские оккупанты в Херсонской области пытаются настроить новые транспортные артерии. Они подтягивают баржи, понтоны, пытаются установить там паромные переправы.

"Но огневой контроль, под которым мы держим эту местность, распространяется и на эти объекты. Поэтому после того, как они будут настроены, они обязательно будут повреждены, это однозначно", - заявила Гуменюк.

При этом на вопрос о том, есть ли примеры уничтожения понтонных переправ украинскими военными, она ответила, что "пока это сюрприз".

Напомним, ранее стало известно, что 24 августа украинские военные в очередной раз обстреляли мост через Каховскую ГЭС в Херсонской области. Оккупанты используют его для переправки техники.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против Украины