ЗСУ тримають під вогневим контролем спроби росіян "замінити" мости в Херсонській області

За її словами, російські окупанти в Херсонській області намагаються налаштувати нові транспортні артерії. Вони підтягують баржі, понтони, намагаються встановити там поромні переправи.

"Але вогневий контроль, під яким ми тримаємо цю місцевість, поширюється і на ці об'єкти. Тому після того, як вони будуть налаштовані, вони обов'язково будуть пошкоджені, це однозначно", - заявила Гуменюк.

При цьому на питання про те, чи є приклади знищення понтонних переправ українськими військовими, вона відповіла, що "поки це сюрприз".