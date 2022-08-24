ВСУ снова ударили по мосту возле Каховской ГЭС, - Хлань
Украинские военные в очередной раз обстреляли мост через Каховскую ГЭС в Херсонской области. Оккупанты используют его для переправки техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.
"Херсонская область. Новая Каховка - ВСУ снова попали в мост возле ГЭС. Снова четко в цель", - написал он.
Стоит отметить, что, по словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, мост через Каховскую ГЭС - достаточно сложное сооружение. Украинские артиллеристы пытаются "филигранно" обстреливать мост, чтобы оккупанты не могли использовать его в своих целях.
Напомним, что ВСУ 21 августа нанесли очередной удар по Каховскому мосту.
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