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ВСУ снова ударили по мосту возле Каховской ГЭС, - Хлань

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Новая Каховка, Среда 24 августа 2022 16:44
ВСУ снова ударили по мосту возле Каховской ГЭС, - Хлань Фото: ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные в очередной раз обстреляли мост через Каховскую ГЭС в Херсонской области. Оккупанты используют его для переправки техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"Херсонская область. Новая Каховка - ВСУ снова попали в мост возле ГЭС. Снова четко в цель", - написал он.

Стоит отметить, что, по словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, мост через Каховскую ГЭС - достаточно сложное сооружение. Украинские артиллеристы пытаются "филигранно" обстреливать мост, чтобы оккупанты не могли использовать его в своих целях.

Напомним, что ВСУ 21 августа нанесли очередной удар по Каховскому мосту.

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