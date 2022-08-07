ВСУ деоккупируют территорию Украины: сколько населенных пунктов уже освобождено

ВСУ продолжают освобождать украинские города и села от российских захватчиков. Количество декупованих населенных пунктов уже "перевалило" за тысячу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
"В целом уже освобождено 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них требует значительных восстановительных работ, разминирования, строительства социальных объектов", - отметил глава государства.
Президент поблагодарил партнеров, которые присоединились к соответствующим работам.
"В частности, на этой неделе делегация Эстонии посетила районы Житомирской области, которой помогает с восстановлением. Эстония первой в рамках Fast Recovery plan выбрала объекты для финансирования", - добавил Зеленский.
Напомним, украинские военнослужащие освободили от оккупантов село Дибровное под Изюмом, что в Харьковской области. Тем самым ВСУ смогли передвинуть линию фронта.
К слову, наши воины в течение недели освободили два села - Мазановку в Славянском районе Донецкой области и Дмитровку - в Изюмском районе Харьковской области.