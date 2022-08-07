ВСУ деоккупируют территорию Украины: сколько населенных пунктов уже освобождено

Фото: ВСУ уже освободили от оккупантов 1060 населенных пунктов (president.gov.ua)

ВСУ продолжают освобождать украинские города и села от российских захватчиков. Количество декупованих населенных пунктов уже "перевалило" за тысячу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.