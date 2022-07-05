ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ на юге уничтожили "Ураган", нанесли удары по складам противника

Новина українською →
Киев, Вторник 05 июля 2022 02:46
ВСУ на юге уничтожили "Ураган", нанесли удары по складам противника ВСУ на южном направлении уничтожили два склада с вооружением (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь автомобилей и два склада с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

За день войска РФ с направления Ольгиного и Архангельского нанесли четыре удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному Херсонской области. Также тяжелой артиллерией обстреляна Большая Костромка Днепропетровской области.

В ответ парой штурмовиков ВСУ нанесен удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода. Самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35 противника. Украинские военные также нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки Херсонской области.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях российских военных за минувшие сутки. Наши бойцы ликвидировали еще около 230 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы