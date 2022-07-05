ВСУ на юге уничтожили "Ураган", нанесли удары по складам противника

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь автомобилей и два склада с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

За день войска РФ с направления Ольгиного и Архангельского нанесли четыре удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному Херсонской области. Также тяжелой артиллерией обстреляна Большая Костромка Днепропетровской области.

В ответ парой штурмовиков ВСУ нанесен удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода. Самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35 противника. Украинские военные также нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки Херсонской области.