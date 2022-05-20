ВСУ за день уничтожили склад боеприпасов и несколько единиц бронетехники, - ОК "Юг"

В Херсонской области военные РФ продолжают провокационный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны ВСУ, россияне еще и применяют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В Николаевской области зафиксированы обстрелы реактивными системами залпового огня "Смерч". Подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией за сутки выполнено 91 огневое задание. В результате чего уничтожен склад боеприпасов в Херсонской области, два танка Т-72, самоходную артустановку, гаубицу, две реактивные системы залпового огня "Град", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и пр.

Как сообщалось, в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ уже освободили 23 населенных пунктов. Российские войска усилили обстрелы украинских позиций, чтобы сдержать их продвижение к границе.

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