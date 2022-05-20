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ЗСУ за день знищили склад боєприпасів і кілька одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

У Херсонській області військові РФ продовжують провокаційний обстріл ними ж окупованих населених пунктів. Розгортаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку ЗСУ, росіяни ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети й видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

У Миколаївській області зафіксовані обстріли реактивними системами залпового вогню"Смерч". Підрозділами ракетно-артилерійського озброєння у взаємодії з авіацією за добу виконано 91 вогневе завдання. В результаті чого знищено склад боєприпасів у Херсонській області, два танки Т-72, самохідну артустановку, гаубицю, дві реактивні системи залпового вогню "Град", зенітно-ракетний комплекс "Тор" та ін.

Як повідомлялося, в Харківській області з початку контрнаступу ЗСУ вже звільнили 23 населених пунктів. Російські війська посилили обстріли українських позицій, щоб стримати їх просування до кордону.

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