ВСУ за день сбили штурмовик Су-25, три беспилотника и крылатую ракету армии РФ

Ударная авиация Воздушных сил ВСУ за прошедший день совершила более 10 самолетовылетов для поражения наземных целей противника. В частности, нанесен массированный огневой удар по пункту управления вражеской батальонно-тактической группы армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбит штурмовик Су-25 российской армии и вражеская крылатая ракета. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск за сутки уничтожены по меньшей мере три БПЛА "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что общие потери российской армии в Украине составили более 27700 военных и 165 вертолетов. По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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