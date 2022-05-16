Более 27700 военных и 165 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях России
Фото: Россия потеряла более 27700 военнослужащих в войне с Украиной (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли из личного состава более 27 700 военнослужащих. При этом были уничтожены 165 вертолетов войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 27700 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 1228 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 577 (+22) ед,
- РСЗО - 195 (+0) ед,
- средства ПВО - 89 (+0) ед,
- самолетов - 200 (+0) ед,
- вертолетов - 165 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 427 (+11),
- крылатые ракеты - 97 (+2),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,
- специальная техника - 42 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Напомним, ВСУ в течение суток поразили 11 воздушных целей российских оккупантов.
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